De la Terre aux étoiles, le grand voyage !

Planétarium 49 Avenue du Général de Gaulle Reims Marne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-29

Tout public

Plongez au cœur de l’une des plus grandes aventures de l’Humanité le voyage dans l’Espace.

A peine 60 ans après l’exploit historique de Youri Gagarine, premier homme à orbiter autour de la Terre, l’exploration spatiale continue de repousser les limites du possible, mêlant prouesses technologiques et défis humains hors du commun.

Lors de cette séance, laissez-vous transporter dans les mystères de l’exploration spatiale. Découvrez les secrets fascinants des missions habitées et, une fois confortablement installé à bord du planétarium, préparez-vous à vivre une expérience unique où science et émerveillement se rencontrent pour vous faire rêver… les étoiles à portée de main !

• Public tout public, à partir de 8 ans

• Durée 30 min .

