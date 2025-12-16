De la vigne au verre de vin Chançay

De la vigne au verre de vin

Charmigny Chançay Indre-et-Loire

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

2026-03-07 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04

C’est un circuit complet que Myriam vous propose avec cette visite guidée du cep de vigne et du raisin jusqu’au verre de vin, en vous immergeant, le temps de quelques heures, dans un domaine viticole familial en activité.

Rendez-vous dans les Vignes de la vigne au verre de vin est une visite complète, proposée à la fois aux débutants et aux amateurs de vin. Balade commentée dans les vignes, visite du chai et de la cave troglo, dégustation commentée de 6 vins de Vouvray/Touraine/Loire avec ardoises de mets en accord pour découvrir les méthodes de vinification, élevage, etc. Sur réservation. .

Charmigny Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 52 16 97 07 rdvdanslesvignes@gmail.com

English : From vine to wine

Do you know how to make a sweet wine, or a rosé and a red wine? What about the bubbles in a sparkling wine?… This complete wine experience at the heart of our family winery will allow you to discover the whole wine-making process, from grape to wine.

