De l’abattoir au conservatoire, l’histoire d’un bâtiment singulier. Conservatoire intercommunal Bernay

De l’abattoir au conservatoire, l’histoire d’un bâtiment singulier.

Conservatoire intercommunal 39, rue de picardie Bernay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

A la fin du XIXe siècle, la ville de Bernay se dote d’abattoirs municipaux. Ce bâtiment est alors un joyau de technologie et va connaître une période faste de plusieurs décennies. L’évolution des normes et du contexte commercial d’après-guerre a une incidence sur l’activité des abattoirs, qui ferme définitivement dans les années 80. Le bâtiment connait une seconde période où il est mis à disposition des associations, pour la tenue de réunions où du stockage. En 2007, naît un nouveau projet celui de transformer les locaux en conservatoire. L’architecte Philippe LACHAPELLE est chargé du projet. Enseignants et élèves investissent les lieux à la rentrée 2010, permettant au bâtiment de connaître sa troisième vie.

Une visite commentée des locaux est proposée dans le cadre de Pierres de lumières pour retracer l’histoire particulière de ces locaux. Parallèlement, une exposition sonore et l’interview d’un fils de boucher travaillant aux abattoirs municipaux seront diffusés. .

Conservatoire intercommunal 39, rue de picardie Bernay 27300 Eure Normandie +33 2 32 43 00 43 musique@bernaynormandie.fr

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English : De l’abattoir au conservatoire, l’histoire d’un bâtiment singulier.

L’événement De l’abattoir au conservatoire, l’histoire d’un bâtiment singulier. Bernay a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure