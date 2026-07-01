De l’abbaye au collège : plus de mille ans d’histoire, Église Saint-Étienne, Strasbourg

Informations pratiques

De l’abbaye au collège : plus de mille ans d’histoire Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Étienne Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Partez à la découverte des 1 300 ans d’histoire de l’abbaye de Saint-Attale à travers des visites guidées de la chapelle et du musée, animées par les enseignants et personnels de l’établissement.

Explorez la chapelle fondée en 716, son impressionnant orgue Schwenkedel de 3 000 tuyaux, les reliques de sainte Attale et sainte Odile, ainsi que la crypte-musée présentant objets archéologiques, tapisseries et souvenirs liturgiques.

Un parcours passionnant à travers l’histoire du site : abbaye, manufacture, hôpital, école… à découvrir seul ou en famille, tout au long de la journée.

Église Saint-Étienne Place Saint-Etienne, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 76 75 88 http://www.cse-strasbourg.com Au VIIIe, sainte Attale, nièce de sainte Odile a érigé une abbaye dédiée à saint Étienne. La relique de la main de sainte Attale, enchâssée dans un cristal de roche et exposée dans le chœur de la Chapelle Abbatiale, œuvre datée du XIIe, témoigne de cette fondation.

L’abbaye est ensuite « passée » à la Réforme et fut fermée par Louis XIV qui confia les bâtiments aux Visitandines, à charge pour elles d’y fonder un pensionnat de jeunes filles. Les religieuses furent chassées par la Révolution et le site vendu comme bien national. Le site connut alors des fortunes diverses : il servit de synagogue, puis, sous l’Empire, l’église servit de théâtre municipal (1800), puis de halle pour jeux sportifs, de halle de dépôt de marchandises et plus tard, la manufacture des tabacs s’y installa (1804).

Partez à la découverte des 1 300 ans d’histoire de l’abbaye de Saint-Attale à travers des visites guidées de la chapelle et du musée, animées par les enseignants et personnels de l’établissement.

©Collège Episcopal Saint Etienne