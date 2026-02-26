De l’arbre au sabot Atelier du sabotier Mazet-Saint-Voy
De l’arbre au sabot Atelier du sabotier Mazet-Saint-Voy mercredi 15 juillet 2026.
Mazet-Saint-Voy
De l’arbre au sabot
Atelier du sabotier 1, impasse du sabotier Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif réduit
Pour les enfants de plus de 10 ans et étudiants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
La fabrication des sabots à partir du bloc de bois brut, dans l’atelier de Rémi, l’ancien sabotier du village et ses machines.
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Atelier du sabotier 1, impasse du sabotier Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
How clogs are made from a block of raw wood, in the workshop of Rémi, the village’s former clogmaker, and his machines.
L’événement De l’arbre au sabot Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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