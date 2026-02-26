De l’arbre au sabot Atelier du sabotier Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy

De l’arbre au sabot

Atelier du sabotier 1, impasse du sabotier Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Pour les enfants de plus de 10 ans et étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

La fabrication des sabots à partir du bloc de bois brut, dans l’atelier de Rémi, l’ancien sabotier du village et ses machines.

.

Atelier du sabotier 1, impasse du sabotier Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How clogs are made from a block of raw wood, in the workshop of Rémi, the village’s former clogmaker, and his machines.

L’événement De l’arbre au sabot Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon