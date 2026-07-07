De l’autre côté du miroir Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

De l’autre côté du miroir Opéra de Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:00:00

fin : 2026-10-01 20:30:00

Date(s) :

2026-10-01

Artistes lauréats de la Fondation Banque Populaire.

Rodolphe Menguy au piano Duo Johannes Gray, Anastasiya Magamedova aux violoncelle et piano.

Du merveilleux en musique.

Tout un monde sonore inouï, à l’image de contrées nouvelles et inexplorées, le thème du merveilleux en musique fait naître des œuvres poétiques tirant leurs sources dans le folklore ou le populaire. Contes venus de l’Est, de Polichinelle à Alice aux pays des merveilles, le répertoire musical du XXe siècle n’a cessé de puiser dans les légendes pour y trouver de nouvelles sources d’inspiration.

Durée 1h30. .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : De l’autre côté du miroir Opéra de Limoges

L’événement De l’autre côté du miroir Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole