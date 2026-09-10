De l’église du roi à l’église du peuple, Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul, Montreuil

Informations pratiques

De l’église du roi à l’église du peuple 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite guidée patrimoniale par l’association Sauvegardons Saint-Pierre Saint-Paul Nouvelle fenêtre de l’église royale et aujourd’hui communale de l’église Saint-Pierre, après 4 années de restauration. Venez découvrir ce joyau de l’architecture gothique, souvent appelé « Petite sœur de Notre-Dame » !

Visites libres avec un document d’information

Visites guidées sur place toutes les demi-heures :

– Samedi 19 septembre de 10h à 12h / de 14H à 17h30 / visite en anglais à 16h

– Dimanche 20 septembre de 13h à 15h

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul 2 rue de Romainville 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France Visite libre et visites guidées à la demande

Visite commentée

Mairie de Montreuil