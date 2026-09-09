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Lez’Arts dans les murs : Atelier « Four papier Céramique », Lez’Arts dans les murs, Montreuil

samedi 19 septembre 2026 · Lez’Arts dans les murs · Montreuil

Lez’Arts dans les murs : Atelier « Four papier Céramique », Lez’Arts dans les murs, Montreuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Lez’Arts dans les murs
Adresse
69 rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil
Ville
93100 Montreuil
Département
Seine-Saint-Denis

Lez’Arts dans les murs : Atelier « Four papier Céramique » Samedi 19 septembre, 09h00 Lez’Arts dans les murs Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite patrimoniale, botanique et ludique du jardin ; exposition de restitution des ateliers de l’été ; musique et concerts.
Atelier « Four papier Céramique » avec les Ateliers trop super de 9h à 18h.
Mais attendez, c’est quoi un four papier déjà ?
C’est une cuisson céramique avec des matériaux de récupération. Cela ressemble à un gros volcan en feu et en fumée ! On le construit le matin (à partir de 09h) et on l’allume. Toute la journée, il monte progressivement de 0° à 999° ( ) puis vers 17h environ, il s’effondre tout seul pour nous laisser défourner les céramiques cuites ! Spectaculaire!
Profitez dans la journée de l’atelier de modelage de 14h à 16h animé par les élèves du DNMADe Matériaux du Lycée Jean Pierre Vernant de Sèvres;
Détails en ligne : https://www.lezartsdanslesmurs.org/evenement/lez-arts-du-mapatrimoine-jardin-ouvert-concerts-ceramique-exposition-visite-des-murs-a-peches

Lez’Arts dans les murs 69 rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.lezartsdanslesmurs.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lezartsdanslesmurs.org/ »}] [{« link »: « https://www.lezartsdanslesmurs.org/evenement/lez-arts-du-mapatrimoine-jardin-ouvert-concerts-ceramique-exposition-visite-des-murs-a-peches »}]
Atelier « Four papier Céramique » et atelier modelage

©LEZARTS

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