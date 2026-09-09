Lez’Arts dans les murs : Atelier « Four papier Céramique », Lez’Arts dans les murs, Montreuil
samedi 19 septembre 2026 · Lez’Arts dans les murs · Montreuil
Informations pratiques
Lez’Arts dans les murs : Atelier « Four papier Céramique » Samedi 19 septembre, 09h00 Lez’Arts dans les murs Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite patrimoniale, botanique et ludique du jardin ; exposition de restitution des ateliers de l’été ; musique et concerts.
Atelier « Four papier Céramique » avec les Ateliers trop super de 9h à 18h.
Mais attendez, c’est quoi un four papier déjà ?
C’est une cuisson céramique avec des matériaux de récupération. Cela ressemble à un gros volcan en feu et en fumée ! On le construit le matin (à partir de 09h) et on l’allume. Toute la journée, il monte progressivement de 0° à 999° ( ) puis vers 17h environ, il s’effondre tout seul pour nous laisser défourner les céramiques cuites ! Spectaculaire!
Profitez dans la journée de l’atelier de modelage de 14h à 16h animé par les élèves du DNMADe Matériaux du Lycée Jean Pierre Vernant de Sèvres;
Détails en ligne : https://www.lezartsdanslesmurs.org/evenement/lez-arts-du-mapatrimoine-jardin-ouvert-concerts-ceramique-exposition-visite-des-murs-a-peches
Lez’Arts dans les murs 69 rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.lezartsdanslesmurs.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lezartsdanslesmurs.org/ »}] [{« link »: « https://www.lezartsdanslesmurs.org/evenement/lez-arts-du-mapatrimoine-jardin-ouvert-concerts-ceramique-exposition-visite-des-murs-a-peches »}]
Atelier « Four papier Céramique » et atelier modelage
©LEZARTS
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