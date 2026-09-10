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Visite de l’atelier signalétique de la RATP, Atelier de signalétique, Montreuil – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Montreuil

samedi 19 septembre 2026 · Atelier de signalétique, Montreuil - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription · Montreuil

Visite de l’atelier signalétique de la RATP, Atelier de signalétique, Montreuil – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Montreuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier de signalétique, Montreuil - Adresse exacte communiquée lors de l'inscription
Adresse
93100 Montreuil
Ville
93100 Montreuil
Département
Seine-Saint-Denis

Visite de l’atelier signalétique de la RATP 19 et 20 septembre Atelier de signalétique, Montreuil – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:15:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:15:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Explorez l’atelier signalétique, où sont conçus et entretenus les panneaux directionnels, noms de station et repères emblématiques qui guident les voyageurs au quotidien dans les stations de métro et les gares RER.
Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)

Atelier de signalétique, Montreuil – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine »}]
Visite commentée de l’atelier signalétique de la RATP

© RATP

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