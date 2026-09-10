Visite de l’atelier signalétique de la RATP, Atelier de signalétique, Montreuil – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Montreuil

Informations pratiques

Visite de l’atelier signalétique de la RATP 19 et 20 septembre Atelier de signalétique, Montreuil – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:15:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:15:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Explorez l’atelier signalétique, où sont conçus et entretenus les panneaux directionnels, noms de station et repères emblématiques qui guident les voyageurs au quotidien dans les stations de métro et les gares RER.

Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)

Atelier de signalétique, Montreuil – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine »}]

Visite commentée de l’atelier signalétique de la RATP

© RATP