De l’église Notre-Dame à la chapelle de la Miséricorde, Église Notre-Dame, Metz

Informations pratiques

De l’église Notre-Dame à la chapelle de la Miséricorde 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Moselle

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite croisée de la première église baroque de la ville, Notre-Dame de l’Assomption, et de la chapelle de la Miséricorde, mystérieux édifice du XIIIe siècle.

Église Notre-Dame 21 Rue de la Chèvre, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0387360849 http://www.cathometz.fr [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.services.eurometropolemetz.eu/ville-de-metz/s-inscrire-a-un-atelier-decouverte-d-un-site-patrimonial-de-la-ville-de-metz/ »}] L’église Notre-Dame constitue un exemple de l’architecture de la Contre-Réforme, ce mouvement initié par la papauté pour affirmer le catholicisme face à la Réforme protestante. Elle est de style classique, qui se distingue par la sobriété de son ornementation et un retour aux formes antiques.

Visite croisée de la première église baroque de la ville, Notre-Dame de l’Assomption, et de la chapelle de la Miséricorde, mystérieux édifice du XIIIe siècle. Maximum 20 personnes.

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