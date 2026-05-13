De l’élève au maître : une vie de pédagogue avec Georges Caussade, Archives nationales – Site de Paris, Paris

De l’élève au maître : une vie de pédagogue avec Georges Caussade Samedi 23 mai, 18h00 Archives nationales – Site de Paris Paris

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Concert du Quatuor ELLIS

Avec les élèves du Conservatoire municipal Nadia et Lili Boulanger (Paris, 9e arrondissement)

Hommage à Georges Caussade (1873-1936)

Archives nationales – Site de Paris 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 01 40 27 60 96 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ © Archives nationales Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville Bus : 29, 76

Concert hommage à Georges Caussade par le quatuor ELLIS avec les élèves du Conservatoire municipal Nadia et Lili Boulanger

© Archives nationales, DIS / Nicolas Dion