De l’élève au maître : une vie de pédagogue avec Georges Caussade, Archives nationales – Site de Paris, Paris
De l’élève au maître : une vie de pédagogue avec Georges Caussade, Archives nationales – Site de Paris, Paris samedi 23 mai 2026.
De l’élève au maître : une vie de pédagogue avec Georges Caussade Samedi 23 mai, 18h00 Archives nationales – Site de Paris Paris
Limité à 50 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Concert du Quatuor ELLIS
Avec les élèves du Conservatoire municipal Nadia et Lili Boulanger (Paris, 9e arrondissement)
Hommage à Georges Caussade (1873-1936)
Archives nationales – Site de Paris 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 01 40 27 60 96 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ © Archives nationales Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville Bus : 29, 76
Concert hommage à Georges Caussade par le quatuor ELLIS avec les élèves du Conservatoire municipal Nadia et Lili Boulanger
© Archives nationales, DIS / Nicolas Dion
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