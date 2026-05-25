De l’intime au collectif : conversation avec M’barka Amor & Louisa Yousfi Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Dans le cadre de l’exposition Prolongations, l’artiste M’barka Amor accueille l’autrice Louisa Yousfi pour participer à une conversation ouverte et collective autour des thématiques du corps, de la transmission et des héritages culturels.

À partir des rêves de la jeunesse et de leur confrontation à une réalité sociale, économique et raciale, elles mettront en lumière les stratégies de résistance et la manière dont l’écriture et l’art peuvent porter ces récits en permettant une réinvention du réel.

À propos des intervenantes

Louisa Yousfi est journaliste, autrice et critique littéraire. Elle publie Rester barbare (La Fabrique, 2022), ouvrage dans lequel elle s’empare du motif de « la barbarie » emprunté à l’écrivain algérien Kateb Yacine pour proposer un récit à la fois politique et littéraire de ce (re)devenir barbare des Noirs et des Arabes de France. Elle a récemment publié le roman La grande méthode (La Fabrique, 2026).

M’barka Amor développe une œuvre où le dessin, l’écriture, la performance, la vidéo et l’installation tissent une trame de récits intimes et collectifs. Elle explore les territoires, les langues et les identités de la diaspora arabe en France, créant des espaces de résistance, de guérison et de réparation face aux impacts du colonialisme. Son travail a été montré à la Galerie 31Project, l’ICI, la Fondation H à Paris.

L’artiste M’barka Amor invite l’autrice Louisa Yousfi à l’ICI !

Le mercredi 27 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



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