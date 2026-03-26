Dé-lire en Revermont

Arbois Poligny Salins Champagnole Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-28

Du 28 au 31 mai

Le festival fête ses 10 ans et vous invite à son édition spéciale anniversaire !

Lectures à voix haute, lectures musicales, rencontres et dédicaces, ateliers, exposition, randonnée littéraire, concert…

Avec

Anne-Laure BONDOUX

Gilles MARCHAND

Florian PIGE

Déjà annoncés

>Lecture musicale dessinée avec Mathis Akengin- vendredi 29 mai à 19h30 prix libre

Une création Le Moulin, Lire au Cœur du Jura, Compagnie Le Porte Plume

À 19h30, Les promesses orphelines, lecture musicale, de et par Gilles Marchand (romancier), accompagné d’Emmanuel Gross.

À 21h30, une création unique où les mots prennent vie en images et en sons. Le musicien Mathis Akengin , aux notes vibrantes, dialogue avec les traits projetés de Florian Pigé , les voix portées par Sylvie Malissard accompagnée d’un·e auteur·rice.

Mathis Akengin est un pianiste et compositeur originaire du Jura, à la croisée du jazz, des musiques électroniques et des traditions du monde. Compositeur prolifique, il développe une écriture vivante et sensible, teintée de voyages et d’imaginaire.

Avec son projet instrumental, il tisse un dialogue organique entre claviers, percussions, flûte kaval et textures électroniques. Chaque morceau est une invitation à la rêverie, une exploration narrative où s’entrelacent rythmes hybrides, harmonies soyeuses et poésie sonore.

Artiste inclassable et profondément connecté à son territoire, Mathis multiplie les collaborations transdisciplinaires (cinéma, arts visuels, lectures musicales) tout en poursuivant un chemin personnel nourri de liberté et d’émotions.

> Concert de LAAS samedi 30 mai à 19h30 à Arbois

5€ à 10€

En partenariat avec La Moulin

À 19h30, nous traverserons des orages ous traverserons des orages, lecture musicale, par e musicale, par Anne Laure Bondoux(romancière), accompagnée d’Emanuel Emanuel.

À 21h30, entre grooves envoûtants et voix solaire, LASS tisse un pont entre l’Afrique de ses origines et les sonorités modernes. En trio, il fait vibrer les scènes d’une énergie généreuse et profondément humaine. Une escale lumineuse dans la musique afrogroove, portée par un chanteur à la grâce rare.

LASS est un chanteur sénégalais à la voix puissante et singulière, mêlant musiques africaines modernes, soul et influences afro-diasporiques. Après un premier album remarqué (Bumayé, 2022), il confirme avec Passeport un univers riche et engagé, porté par plus de 120 concerts en Europe (Montreux Jazz, Vieilles Charrues, Sziget…). Entre groove, émotion et énergie live, LASS célèbre le partage, l’identité et la force du collectif à travers une musique profondément vivante.

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Arbois Poligny Salins Champagnole Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté lireaucoeurdujura@lilo.org

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English : Dé-lire en Revermont

L’événement Dé-lire en Revermont Arbois a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA