De l’ombre à la lumière reconstruire Evreux aorès-guerre.

Place du Général de Gaulle (devant l’Hôtel de Ville) Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Savez-vous quels sont les grands principes qui ont guidé les architectes et les urbanistes pour la reconstruction d’Evreux après la Seconde Guerre mondiale ? Pour en finir avec les idées reçues sur l’architecture de la Reconstruction, cette visite vous propose de mettre en lumière ses avantages. .

Place du Général de Gaulle (devant l’Hôtel de Ville) Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 24 12 57 08 polepatrimoines@evreux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De l’ombre à la lumière reconstruire Evreux aorès-guerre.

L’événement De l’ombre à la lumière reconstruire Evreux aorès-guerre. Évreux a été mis à jour le 2026-03-26 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure