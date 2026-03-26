De l’ombre à la lumière reconstruire Evreux aorès-guerre. Évreux
De l’ombre à la lumière reconstruire Evreux aorès-guerre. Évreux samedi 30 mai 2026.
De l’ombre à la lumière reconstruire Evreux aorès-guerre.
Place du Général de Gaulle (devant l’Hôtel de Ville) Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 21:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Savez-vous quels sont les grands principes qui ont guidé les architectes et les urbanistes pour la reconstruction d’Evreux après la Seconde Guerre mondiale ? Pour en finir avec les idées reçues sur l’architecture de la Reconstruction, cette visite vous propose de mettre en lumière ses avantages. .
Place du Général de Gaulle (devant l’Hôtel de Ville) Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 24 12 57 08 polepatrimoines@evreux.fr
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English : De l’ombre à la lumière reconstruire Evreux aorès-guerre.
L’événement De l’ombre à la lumière reconstruire Evreux aorès-guerre. Évreux a été mis à jour le 2026-03-26 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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