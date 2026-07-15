Informations pratiques

Aubigny-sur-Nère

De Londres à Edimbourg

Centre d’Interpretation de l’Auld Alliance Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 18:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Le Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance vous propose de venir explorer en musique les liens entre l’Angleterre et l’Ecosse aux 17e et 18e siècles.

Viole, cistre, english guitar, autant d’instruments aux sonorités nouvelles qui vous transporteront de l’autre côté de la

Manche.

Dans les tavernes, les jardins ou les salles de bal, les airs tendres et rythmés des musiques écossaises, galloises et irlandaises prennent possession des salons londoniens. Venez découvrir un joyeux programme de ballades et de danses qui méritent de résonner dans la ville de l’Auld Alliance !

Organisé par la Ville d’Aubigny-sur-Nère 10 .

Centre d’Interpretation de l’Auld Alliance Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 94 32 00

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English :

The Auld Alliance Interpretation Center invites you to explore, through music, the ties between England and Scotland in the 17th and 18th centuries.

L’événement De Londres à Edimbourg Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE