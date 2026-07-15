De Londres à Edimbourg Aubigny-sur-Nère
vendredi 13 novembre 2026 · Aubigny-sur-Nère
Informations pratiques
Aubigny-sur-Nère
De Londres à Edimbourg
Centre d’Interpretation de l’Auld Alliance Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 18:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Le Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance vous propose de venir explorer en musique les liens entre l’Angleterre et l’Ecosse aux 17e et 18e siècles.
Viole, cistre, english guitar, autant d’instruments aux sonorités nouvelles qui vous transporteront de l’autre côté de la
Manche.
Dans les tavernes, les jardins ou les salles de bal, les airs tendres et rythmés des musiques écossaises, galloises et irlandaises prennent possession des salons londoniens. Venez découvrir un joyeux programme de ballades et de danses qui méritent de résonner dans la ville de l’Auld Alliance !
Organisé par la Ville d’Aubigny-sur-Nère 10 .
Centre d’Interpretation de l’Auld Alliance Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 94 32 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Auld Alliance Interpretation Center invites you to explore, through music, the ties between England and Scotland in the 17th and 18th centuries.
L’événement De Londres à Edimbourg Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
À voir aussi à Aubigny-sur-Nère (Cher)
- Les Vendredis festifs d’Aubigny Aubigny-sur-Nère 7 août 2026
- Escape Game enfants : Le Fantôme des Stuarts, Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance – Château des Stuarts, Aubigny-sur-Nère 19 septembre 2026
- Escape Game adultes : L’héritage des Stuarts, Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance – Château des Stuarts, Aubigny-sur-Nère 19 septembre 2026
- Exposition L’école et la citoyenneté, Maison Victorine, Aubigny-sur-Nère 19 septembre 2026
- Visite libre – château des Stuarts, Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance – Château des Stuarts, Aubigny-sur-Nère 19 septembre 2026