De l’usine au logement, Site Dutreix, Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Site Dutreix · Troyes
Informations pratiques
De l’usine au logement 19 et 20 septembre Site Dutreix Aube
Limitées à 10-15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découvrez la transformation d’un ancien site industriel en 31 logements et comment la réhabilitation permet de donner une seconde vie au patrimoine pour les générations futures.
Visite guidée du site Dutreix assurée par Laurent Thomassin, architecte.
Site Dutreix 23 rue Charles Dutreix 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 73 51 19 L’usine a subi une rénovation complète entre 2022 et 2024 pour devenir 31 logements.
Le site doit son nom à Charles Dutreix, industriel à la tête d’une importante manufacture de bonneterie à Troyes. Il a été directeur de la caisse d’épargne de Troyes et aussi député de l’Aube entre 1893 et 1899.
Découvrez la transformation d’un ancien site industriel en 31 logements et comment la réhabilitation permet de donner une seconde vie au patrimoine pour les générations futures.
© Cinq – Cinq
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