De Michel Berger à France Gall Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

De Michel Berger à France Gall Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 24.5 – 24.5 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-15 22:30:00

Date(s) :

2027-01-15

Concert.

La France des années 70 passe du noir et blanc à la couleur, tout change. Une nouvelle génération arrive. Plus libre, plus audacieuse, plus électrique.

C’est ce moment que choisit Michel Berger pour révéler son talent éblouissant. Ses compositions habillent Véronique Sanson et Françoise Hardy de tubes d’une rare élégance.

France Gall l’éblouit et très bientôt, elle déposera ses valises, tant dans son cœur que dans sa vie. Voilà, le décor est planté. Leur vie sera un studio d’enregistrement à la démesure de leur amour et de leurs talents réunis.

Désormais, ils seront Michel et France.

Un spectacle musical dédié à deux figures majeures de la chanson française, dans la lignée de ses grandes productions hommage.

Parce que nous serons toujours les groupies de ce pianiste, parce qu’au fond nous resterons toujours amoureux de France.

Durée 2h environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16

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English : De Michel Berger à France Gall Zénith de Limoges

L’événement De Michel Berger à France Gall Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole