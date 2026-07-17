De poussière et de glace, Médiathèque de Fives, Lille

Informations pratiques

De poussière et de glace Samedi 19 septembre, 16h30 Médiathèque de Fives Nord

Compagnie CHAMPS OUVERTS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Une personne dans une machine à laver.

Sa première interrogation : pourquoi lui a-t ’on dit de ne pas s’arrêter de tourner ?

C’est le point de départ d’une discussion où elle va se confier, vantant son quartier et commérant sur ses voisins. Car le quartier c’est sa vie, 29 ans qu’elle fait le tour du quartier.

Aujourd’hui c’est son anniversaire et c’est ce jour où elle décide enfin de quitter le quartier seule. Va-t-elle trouver la force de prendre son indépendance, voyager, et découvrir de nouveaux horizons ?

Ou pas.

Médiathèque de Fives 18 Rue Bourjembois, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 55 14 »}]

Théâtre

Compagnie CHAMPS OUVERTS/ Claire CATHERINE