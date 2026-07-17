De poussière et de glace, Médiathèque de Fives, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Fives · Lille
Informations pratiques
De poussière et de glace Samedi 19 septembre, 16h30 Médiathèque de Fives Nord
Compagnie CHAMPS OUVERTS
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Une personne dans une machine à laver.
Sa première interrogation : pourquoi lui a-t ’on dit de ne pas s’arrêter de tourner ?
C’est le point de départ d’une discussion où elle va se confier, vantant son quartier et commérant sur ses voisins. Car le quartier c’est sa vie, 29 ans qu’elle fait le tour du quartier.
Aujourd’hui c’est son anniversaire et c’est ce jour où elle décide enfin de quitter le quartier seule. Va-t-elle trouver la force de prendre son indépendance, voyager, et découvrir de nouveaux horizons ?
Ou pas.
Médiathèque de Fives 18 Rue Bourjembois, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 55 14 »}]
Théâtre
Compagnie CHAMPS OUVERTS/ Claire CATHERINE
À voir aussi à Lille (Nord)
- Peinture Naturaliste, Jardin des plantes, Lille 17 juillet 2026
- Alzamün – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille 17 juillet 2026
- « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? » en ciné plein air !, Le Grand Sud, Lille 18 juillet 2026
- Atelier DJ pour kids • Comala Radio, Gare Saint Sauveur, Lille 18 juillet 2026
- Balade sauvage : des plantes à déguster !, Parc de la Citadelle, Lille 18 juillet 2026