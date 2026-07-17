De retour de restauration !, Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales d'Antibes Juan-les-Pins · Antibes
Informations pratiques
De retour de restauration ! 19 et 20 septembre Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ces archives n’ont pas servi de repas à des insectes ou animaux mais leur état nécéssitait de les consolider. De retour, vous pouvez désormais les observer.
Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins 12 Rue Andréossy, 06160, Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492905410 https://archives.ville-antibes.fr/ Zone piétonne. Présence de parkings publics à proximité.
Ces archives n’ont pas servi de repas à des insectes ou animaux mais leur état nécéssitait de les consolider. De retour, vous pouvez désormais les observer.
©Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins
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