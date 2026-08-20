De Tiburge Ière à Guillaume III, la longue histoire du château d’Orange., Théâtre municipal d’Orange, Orange

Informations pratiques

De Tiburge Ière à Guillaume III, la longue histoire du château d’Orange. Vendredi 18 septembre, 18h00 Théâtre municipal d’Orange Vaucluse

Accès limité à 180 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Par Jean-Marc Mignon, attaché principal de conservation du service d’archéologie du département de Vaucluse.

L’on attribue à Tiburge 1ère, fille de Rimbaud II, qui s’illustra lors des croisades, la construction du château d’Orange au début du XIIe siècle sur l’extrémité nord de la colline Saint-Eutrope, dominant la ville. Il reste peu de choses de ce château médiéval, tant il fût alternativement remanié ou ruiné, avant d’être finalement détruit sur ordre de Louis XIV à la fin du XVIIe siècle.

Cette conférence sera l’occasion d’évoquer les histoires parallèles des princes d’Orange, successivement issus des familles d’Orange, des Baux, de Chalon, puis de Nassau et de leur château, résidence castrale au Moyen Âge, simple siège de gouverneur au début de la période moderne, avant de devenir une citadelle emblématique de la famille régnante des Pays-Bas, au cœur du royaume de France, au XVIIe siècle.

Théâtre municipal d’Orange 39 Cours Aristide Briand, 84100 Orange, France Orange 84100 Colline Saint-Eutrope Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490347088 https://www.ville-orange.fr/article157.html Le théâtre municipal ouvre ses portes le 30 décembre 1885. À son premier architecte, André-Jean Boudoy, ancien collaborateur de Charles Garnier, succède un architecte de Montpellier, Léopold Carlier. Réquisitionné par les autorités allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, puis transformé en salle de réunion, il est restructuré en 1981 et reste désormais affecté à diverses manifestations. Les façades et les toitures du théâtre sont protégées au titre des Monuments Historiques depuis 1975. Le bâtiment s’inscrit dans le style éclectique en vogue à la fin du XIXe siècle, mêlant des éléments néoclassiques et d’autres d’inspiration plus baroque. Parking du cours Aristide Briand.

Par Jean-Marc Mignon, attaché principal de conservation du service d’archéologie du département de Vaucluse.

© Mairie d’Orange