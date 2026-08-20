 » Le site du château de la colline Saint-Eutrope ». Exposition temporaire du vendredi 12 au dimanche 27 septembre, gratuit pendant les JEP., Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange, Orange

Informations pratiques

» Le site du château de la colline Saint-Eutrope ». Exposition temporaire du vendredi 12 au dimanche 27 septembre, gratuit pendant les JEP. 18 – 20 septembre Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au-delà des vestiges architecturaux, témoignage de la vie quotidienne du château depuis l’époque médiévale jusqu’à sa destruction au XVII° siècle.

Exposition visible aux horaires d’ouverture du Musée, tous les jours de 10h à 18h, au tarif du billet d’entrée au Musée, 5€50. Gratuit pendant les journées européennes du patrimoine le samedi 19 et le dimanche 20 septembre.

Musée d’art et d’histoire d’Orange, rue Madeleine Roch, 84100 Orange Rue Madeleine Roch, 84100 Orange Orange 84100 Colline Saint-Eutrope Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.51.38.81. C’est en 1933 qu’ouvre un musée municipal, dans un ancien hôtel particulier du XVII° siècle, rue Madeleine Roch. Le musée retrace l’histoire d’Orange de l’antiquité au XX° siècle.

Le rez-de-chaussée évoque l’archéologie et l’installation de la colonie d’Arausio. L’étage présente la Principauté d’Orange, l’histoire de la manufacture d’indiennes de Wetter, ainsi que les collections liées à l’histoire d’Orange aux XVIII° et XIX° siècles. Enfin, le dernier plateau invite le visiteur à découvrir une section de Beaux-Arts de la fin du XIX° et du début du XX° siècle. Parkings gratuits : Daudet, arc de triomphe et Sully.

Parkings payants : cours Aristide Briand et place Pourtoules.

Au-delà des vestiges architecturaux, témoignage de la vie quotidienne du château depuis l’époque médiévale jusqu’à sa destruction au XVII° siècle.

© Mairie d’Orange