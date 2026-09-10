Visite du Musée des commandos de l’air du Quartier Geille, Quartier Geille, Orange
samedi 19 septembre 2026 · Quartier Geille · Orange
Informations pratiques
Visite du Musée des commandos de l’air du Quartier Geille 19 et 20 septembre Quartier Geille Vaucluse
Pièce d’identité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le musée des commandos de l’air ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs pour ce samedi et dimanche des journées du patrimoine. Il retrace l’histoire de ces combattants depuis 1936 jusqu’à nos jours et comporte de nombreux éléments ( mannequins d’époque, fanions, photos, équipements divers, parachutes etc…Il a été conçu par l’amicale du Groupement des Commandos parachutistes et des fusiliers commandos de l’air (A.G.C.P.F.C.A.) en 2015 au sein du Quartier Geille d’Orange relevant de la B.A. 115.
Accès libre sur présentation d’une pièce d’identité.
Quartier Geille 628 Avenue Maréchal Foch, 84100 Orange Orange 84100 Deymarde Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le musée des commandos de l’air ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs pour ce samedi et dimanche des journées du patrimoine. Il retrace l’histoire de ces combattants depuis 1936 jusqu’à (…
Musée commandos quartier Geille
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