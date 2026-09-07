Musée de la Base aérienne 115 – Caritat, Espace muséal de la base aérienne 115, Orange

Informations pratiques

Musée de la Base aérienne 115 – Caritat 19 et 20 septembre Espace muséal de la base aérienne 115 Vaucluse

Entrée libre, se munir d’une pièce d’identité. Rendez-vous à l’entrée Base.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’Espace Muséal Caritat vous invite à découvrir ses huit salles d’expositions et à monter à bord du mythique Mirage 2000 et d’une Alouette II, une attraction qui séduira les petits et les grands. Cette année le « patrimoine photographique » est à l’honneur nous vous présenterons, exceptionnellement, des clichés rares extraits de collections privées. Durée : 1 heure.

Inscription par mail obligatoire : ba115-journees-patrimoine.resp.fct@intradef.gouv.fr

La base aérienne 115 « Capitaine de Seynes » a été inaugurée le 30 juillet 1939 par Edouard Daladier alors président du Conseil. Le musée retrace l’histoire de la base à l’aide de films, d’aéronefs, de documents, de mannequins et de maquettes. On y découvre les armes militaires exposées à la base aérienne de Dijon. Les visiteurs pourront découvrir les armements d’avions de la guerre 14-18 à nos jours. A découvrir également une salle sur les hélicoptères et sur les forces aériennes stratégiques.

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L’équipe du Musée de la base aérienne vous accueillent pour ces journées européennes. Le musée retrace l’histoire de la base à l’aide de films, d’aéronefs, de documents, de mannequins et de maquettes.

Espace Muséal Caritat BA115