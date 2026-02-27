De villas en château, l’évolution du domaine Gastaud, Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Nice

Informations pratiques

De villas en château, l’évolution du domaine Gastaud 19 et 20 septembre Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky Alpes-Maritimes

20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite-atelier pour les familles avec enfants à partir de 6 ans.

Suivez les évolutions du domaine Gastaud en allant du service des Archives au musée d’art naïf. Un atelier mêlant photographies anciennes et fabrication d’un carnet de voyage viendra enrichir cette visite sur les traces des propriétaires de la colline de Fabron.

Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky 23 Avenue de Fabron, 06200 Nice Nice 06200 Fabron Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 71 78 33 https://www.nice.fr/lieux/musee-international-dart-naif-anatole-jakovsky/ https://www.instagram.com/museedartnaifnice/ [{« type »: « email », « value »: « marie-laetitia.antonio@ville-nice.fr »}] Refuge des artistes inclassables, naïfs, bruts ou singuliers, le musée international d’art naïf Anatole Jakovsky propose des collections variées et accessibles à tous. Doté d’un jardin accueillant des œuvres, cet espace se veut havre de paix et de relaxation, pour les locaux et touristes. Chacun peut ici se sentir comme chez lui, et profiter des activités proposées. Des expositions régulières viennent renforcer le travail d’étude des mouvements représentés dans les collections. Tramways lignes 2 et 3 arrêt Fabron.

Navette 34 arrêt Musée d’art naïf

Parking accessible gratuitement aux visiteurs du musée.

Visite-atelier pour les familles avec enfants à partir de 6 ans.

© Julien Véran, Ville de Nice