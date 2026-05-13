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De Zarafa à l’Indonésie : un voyage au cœur des savoirs, Muséum d’histoire naturelle, La Rochelle

De Zarafa à l’Indonésie : un voyage au cœur des savoirs, Muséum d’histoire naturelle, La Rochelle

De Zarafa à l’Indonésie : un voyage au cœur des savoirs, Muséum d’histoire naturelle, La Rochelle samedi 23 mai 2026.

Lieu : Muséum d'histoire naturelle

Adresse : 28 Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle, France

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

De Zarafa à l’Indonésie : un voyage au cœur des savoirs Samedi 23 mai, 18h00 Muséum d’histoire naturelle Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

La Girafe Zarafa ou le masque africain Kwélé n’auront plus de secrets pour vous gr^ce aux Amis du Muséum, aux scintifiques présents et même à des collégiens et lycéens devenus guides le temps d’une soirée.
Des prestations musicales des élèves du Conservatoire égayeront le jardin des plantes. l Indonésie sera mise à l’honneur avec notre exposition Corail et des surprises imaginées par des étudiants.

Muséum d’histoire naturelle 28 Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546411825 https://museum.larochelle.fr L’intérêt des pièces scientifiques et des pièces rares est renforcé par un intérêt historique de certains spécimens : girafe donnée au roi Charles X, orang-outang offert à l’Impératrice Joséphine, objets rapportés par les grands navigateurs : Bougainville à la fin du XVIIIe siècle et Dumont d’Urville au début du XIXe siècle.
La Girafe Zarafa ou le masque africain Kwélé n’auront plus de secrets pour vous gr^ce aux Amis du Muséum, aux scintifiques présents et même à des collégiens et lycéens devenus guides le temps d’une …

©Julien CHAUVET

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