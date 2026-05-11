Animation Initiation au croquis naturaliste Rue de Québec La Rochelle

La Rochelle

Animation Initiation au croquis naturaliste

Rue de Québec Chef de Baie La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 16:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Envie d’allier créativité et grand air ? Venez dessiner les trésors de nos côtes lors d’une balade unique. Que vous soyez novice ou expérimenté, apprenez à observer la nature de la tige au pétale, comme un naturaliste et à la capturer comme un artiste.

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Rue de Québec Chef de Baie La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30 animation@ecoledelamer.com

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English :

Want to combine creativity and fresh air? Come and draw the treasures of our coasts on a unique walk. Whether you’re a novice or an expert, learn to observe nature from stem to petal, like a naturalist, and capture it like an artist.

L’événement Animation Initiation au croquis naturaliste La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-06 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle