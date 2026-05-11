Animation Initiation au croquis naturaliste Rue de Québec La Rochelle
Animation Initiation au croquis naturaliste Rue de Québec La Rochelle mercredi 13 mai 2026.
La Rochelle
Animation Initiation au croquis naturaliste
Rue de Québec Chef de Baie La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 16:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Envie d’allier créativité et grand air ? Venez dessiner les trésors de nos côtes lors d’une balade unique. Que vous soyez novice ou expérimenté, apprenez à observer la nature de la tige au pétale, comme un naturaliste et à la capturer comme un artiste.
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Rue de Québec Chef de Baie La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30 animation@ecoledelamer.com
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English :
Want to combine creativity and fresh air? Come and draw the treasures of our coasts on a unique walk. Whether you’re a novice or an expert, learn to observe nature from stem to petal, like a naturalist, and capture it like an artist.
L’événement Animation Initiation au croquis naturaliste La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-06 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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