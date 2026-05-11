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Rencontre- Parlez-moi musique Les 70 ans de l’Eurovision avenue Michel Crépeau La Rochelle

Rencontre- Parlez-moi musique Les 70 ans de l’Eurovision avenue Michel Crépeau La Rochelle lundi 11 mai 2026.

Lieu : avenue Michel Crépeau

Adresse : Médiathèque Michel Crépeau

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Rochelle

Rencontre- Parlez-moi musique Les 70 ans de l’Eurovision

avenue Michel Crépeau Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 18:00:00
fin : 2026-05-11 19:30:00

Date(s) :
2026-05-11

Pour cet anniversaire, revenons sur l’histoire de ce phénomène musical et culturel. Par Franck Germain, DJ bibliothécaire
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avenue Michel Crépeau Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71  mediatheque@agglo-larochelle.fr

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English :

For this anniversary, let?s take a look back at the history of this musical and cultural phenomenon. By Franck Germain, DJ librarian

L’événement Rencontre- Parlez-moi musique Les 70 ans de l’Eurovision La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-06 par Nous La Rochelle

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