Déambulation à La Forge Fleurie, La Forge Fleurie, Val en Vignes

Déambulation à La Forge Fleurie 6 et 7 juin La Forge Fleurie Deux-Sèvres

Possibilité de pique-niquer dans le jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre à la découverte des différentes ambiances du jardin.

La Forge Fleurie 1 rue de la Forge Fleurie, Bouillé-Saint-Paul, 79290 Val en Vignes Val en Vignes 79290 Bouillé-Saint-Paul Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 67 02 40 En pleine campagne, la création du jardin s’est réalisée pour découvrir tout au long de la flânerie, les senteurs, les textures et les couleurs des végétaux en jouant sur les formes et les hauteurs. Aussi, de plus en plus, les minéraux s’y installent et laissent les allées et les sentiers chargés de sensations différentes lorsque nous nous y promenons.

Visite libre à la découverte des différentes ambiances du jardin.

© Catherine Olagnier