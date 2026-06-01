Sieste littéraire, La Forge Fleurie, Val en Vignes

Sieste littéraire 6 et 7 juin La Forge Fleurie Deux-Sèvres

Il est souhaitable de s’inscrire afin de favoriser un meilleur confort pour ce moment d’évasion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Sieste littéraire (25 minutes). Balade contée avec Sylvie Lemercier, auteur poète.

La Forge Fleurie 1 rue de la Forge Fleurie, Bouillé-Saint-Paul, 79290 Val en Vignes Val en Vignes 79290 Bouillé-Saint-Paul Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 67 02 40 [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 67 02 40 »}] En pleine campagne, la création du jardin s’est réalisée pour découvrir tout au long de la flânerie, les senteurs, les textures et les couleurs des végétaux en jouant sur les formes et les hauteurs. Aussi, de plus en plus, les minéraux s’y installent et laissent les allées et les sentiers chargés de sensations différentes lorsque nous nous y promenons.

Balade contée avec Sylvie Lemercier, auteur poète..

© Catherine Olagnier