Déambulation artistique (Jardin paysager, Espace Culturel Bideak à Saint-Palais)), Espace Culturel Bideak, Saint-Palais

Déambulation artistique (Jardin paysager, Espace Culturel Bideak à Saint-Palais)) Samedi 6 juin, 17h30 Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Le samedi 6 juin, de 17h30 à 18h30, l’association Amalia vous propose une déambulation artistique dans le jardin de Bideak en compagnie de Benjamin du Violon en escale. Petits et grands, laissez-vous emporter dans un univers musical enchanteur, au fil d’une promenade poétique mêlant musique, nature et émotions.

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 65 56 80 http://www.chemins-bideak.com http://www.;http://chemins-bideak.com L’Espace Culturel Bideak est aménagé dans un ancien couvent de moines franciscains. Cloître, musée, auditorium, expositions temporaires et jardin paysager sont autant d’invitations à sa visite. Le jardin paysager vous offre un immersion dans le cœur des paysages de Basse-Navarre agrémentée par près de 200 essences végétales d’ici et d’ailleurs. Parking à proximité.

Le samedi 6 juin, de 17h30 à 18h30, l’association Amalia vous propose une déambulation artistique dans le jardin de Bideak en compagnie de Benjamin du Violon en escale. Petits et grands, laissez-vous…

©Mairie de Saint-Palais