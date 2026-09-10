Déambulation d’une troupe costumée, Château de Thouaré, Thouaré-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Château de Thouaré · Thouaré-sur-Loire
Informations pratiques
Déambulation d’une troupe costumée 19 et 20 septembre Château de Thouaré Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Dimanche après-midi, en tant que visiteur vous pourrez croiser une troupe costumée avec des tenues typiques du XIIIème siècle, déambulant librement dans le parc et aux abords du château. Une rencontre inattendue et vivante qui plongera petits et grands dans l’ambiance d’autrefois.
——————- Le programme du château ———————-
. Sculpture sur bois et explications sur des techniques de création des sculptures de la cheminée du Salon Billard
. Initiation à la sculpture sur bois
. Jeux de plein air en libre accès (molky, palet, croquet, foot, basket…)
. Passage de voitures anciennes tout au long du week-end
. Exposition d’un historien
. Déambulation d’une troupe costumée
. Restauration sur place
——————- Infos pratiques ——————-
Ouverture tout le wkd : samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 19h
Accès transport en commun (TER – Ligne 5, Bus – C7,77,87) – Arrêt “Pont de la Métairie” – Gare de Thouaré-sur-Loire
Parking voiture et vélo gratuit disponible
Château de Thouaré 44470 Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 07 63 77 28 77 http://www.chateaudethouare.com/ https://www.instagram.com/chateaudethouare/;https://www.facebook.com/profile.php?id=100088047442299;https://www.linkedin.com/company/ch%C3%A2teau-de-thouar%C3%A9/ Château de Thouaré : Thouaré sur Loire
Pour nous rejoindre :
20 min en voiture du centre de Nantes
Parking voiture et vélo sur place
TER : « Thouaré-sur-Loire »
Bus – C7,77,87 – Arrêt : “ Pont de la Métairie »
Dimanche après-midi, en tant que visiteur vous pourrez croiser une troupe costumée avec des tenues typiques du XIIIème siècle, déambulant librement dans le parc et aux abords du château. Une et qui …
Château de Thouaré
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