Jeux d’extérieur et balade dans le parc, Château de Thouaré, Thouaré-sur-Loire

Informations pratiques

Jeux d’extérieur et balade dans le parc 19 et 20 septembre Château de Thouaré Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Profitez librement des espaces verts du château pour vous détendre en famille ou entre amis.

Des jeux d’extérieur sont mis à disposition et chacun pourra flâner à son rythme dans le parc, à la découverte d’un cadre naturel propice à la convivialité et à la promenade.

——————- Le programme du château ———————-

. Visites guidées du château

. Deux concerts de Morgan of Glencoe : à 19h, une veillée contée en musique adaptée aux familles ; à 21h, un concert retraçant l’histoire des musiques celtiques (billetterie sur le site du château : https://www.chateaudethouare.com/journees-du-patrimoine-2026/).

. Explications des techniques de création des sculptures de la cheminée du Salon Billard

. Initiation à la sculpture sur bois

. Jeux de plein air en libre accès (molky, palet, croquet, foot, basket…)

. Passage de voitures anciennes

. Exposition d’un historien

. Déambulation d’une troupe costumée

. Restauration sur place

——————- Infos pratiques ——————-

Ouverture tout le wkd : samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 10h à 19h

Accès transport en commun (TER – Ligne 5, Bus – C7,77,87) – Arrêt “Pont de la Métairie” – Gare de Thouaré-sur-Loire

Parking voiture et vélo gratuit disponible

Château de Thouaré 44470 Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 07 63 77 28 77 http://www.chateaudethouare.com/ https://www.instagram.com/chateaudethouare/;https://www.facebook.com/profile.php?id=100088047442299;https://www.linkedin.com/company/ch%C3%A2teau-de-thouar%C3%A9/ [{« link »: « https://www.chateaudethouare.com/journees-du-patrimoine-2026/ »}] Château de Thouaré : Thouaré sur Loire

Pour nous rejoindre :

20 min en voiture du centre de Nantes

Parking voiture et vélo sur place

TER : « Thouaré-sur-Loire »

Bus – C7,77,87 – Arrêt : “ Pont de la Métairie »

Profitez librement des espaces verts du château pour vous détendre en famille ou entre amis.

©Les photos de Mayelle