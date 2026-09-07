Visites guidées du château de Thouaré, Château de Thouaré, Thouaré-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Château de Thouaré · Thouaré-sur-Loire
Informations pratiques
Visites guidées du château de Thouaré 19 et 20 septembre Château de Thouaré Loire-Atlantique
Un départ toutes les 30 minutes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Les visites guidées vous plongeront dans l’histoire de ce domaine de plus de 750 ans. Vous découvrirez son pigeonnier classé à l’inventaire des monuments historiques de France et pourrez profiter des 7 hectares de parc.
——————- Le programme du château ———————-
. Visites guidées du château
. Deux concerts de Morgan of Glencoe : à 19h, une veillée contée en musique adaptée aux familles ; à 21h, un concert retraçant l’histoire des musiques celtiques (billetterie sur le site du château).
. Explications des techniques de création des sculptures de la cheminée du Salon Billard
. Initiation à la sculpture sur bois
. Jeux de plein air en libre accès (molky, palet, croquet, foot, basket…)
. Passage de voitures anciennes
. Exposition d’un historien
. Déambulation d’une troupe costumée
. Restauration sur place
——————- Infos pratiques ——————-
Ouverture tout le wkd : samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 10h à 19h
Accès transport en commun (TER – Ligne 5, Bus – C7,77,87) – Arrêt “Pont de la Métairie” – Gare de Thouaré-sur-Loire
Parking voiture et vélo gratuit disponible
Château de Thouaré 44470 Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 07 63 77 28 77 http://www.chateaudethouare.com/ https://www.instagram.com/chateaudethouare/;https://www.facebook.com/profile.php?id=100088047442299;https://www.linkedin.com/company/ch%C3%A2teau-de-thouar%C3%A9/ Château de Thouaré : Thouaré sur Loire
Pour nous rejoindre :
20 min en voiture du centre de Nantes
Parking voiture et vélo sur place
TER : « Thouaré-sur-Loire »
Bus – C7,77,87 – Arrêt : “ Pont de la Métairie »
Les visites guidées vous plongeront dans l’histoire de ce domaine de plus de 750 ans. Vous découvrirez son pigeonnier classé à l’inventaire des monuments historiques de France.
©Les photos de Mayelle
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