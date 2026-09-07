Visite guidée du cimetière, Parking du cimetière, Thouaré-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Parking du cimetière · Thouaré-sur-Loire
Informations pratiques
Visite guidée du cimetière Samedi 19 septembre, 15h00 Parking du cimetière Loire-Atlantique
Sur inscription au 02.40.68.09.80.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite guidée du cimetière, ou comment retracer l’histoire de figures locales qui ont joué un rôle dans la vie thouaréenne, afin de percevoir autrement ce lieu de recueillement.
En remontant les allées du cimetière, les visiteurs remonteront également le temps, à travers l’art funéraire et les rites d’autrefois…
Par les bénévoles du CSCM La Ruche des Savoirs partagés.
> Mardi 15 septembre à 10h30 et samedi 19 septembre à 15h.
> Rdv au parking du cimetière rue de Mauves.
Parking du cimetière Rue de Mauves, 44470 Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Visite guidée du cimetière, ou comment retracer l’histoire de figures locales qui ont joué un rôle dans la vie thouaréenne, afin de percevoir autrement ce lieu de recueillement.
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