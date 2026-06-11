Déambulation et vendanges de la Cité Libre du vieux Thouars Thouars
Déambulation et vendanges de la Cité Libre du vieux Thouars Thouars samedi 26 septembre 2026.
Thouars
Déambulation et vendanges de la Cité Libre du vieux Thouars
18 Place Saint-Médard Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez participer aux vendanges de la Cité Libre dans le clos Pascreau Lemiale situé sur les remparts. Suivez le défilé, laissez vous guider et profiter de la balade !
Venez participer aux vendanges de la Cité Libre dans le clos Pascreau Lemiale situé sur les remparts. Suivez le défilé, laissez vous guider et profiter de la balade !
Possibilité de poursuivre la soirée avec le repas des vendanges prévu au Centre Socio-Culturel de Vrines à 19h30 (sur réservation), et une soirée dansante. .
18 Place Saint-Médard Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 39 57 69 citelibreduvieuxthouars@outlook.com
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English : Déambulation et vendanges de la Cité Libre du vieux Thouars
Come join the grape harvest at the Cit%E9 Libre in the Pascreau Lemiale vineyard, located on the ramparts. Follow the procession, let us guide you, and enjoy the walk!
L’événement Déambulation et vendanges de la Cité Libre du vieux Thouars Thouars a été mis à jour le 2026-06-11 par Maison du Thouarsais
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