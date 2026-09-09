Déambulation immersive dans Tréleau, balade et anecdotes, Les Amis de Pontivy, Pontivy

Informations pratiques

Déambulation immersive dans Tréleau, balade et anecdotes Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Les Amis de Pontivy Morbihan

Sur inscription (laisser un message sur le répondeur), gratuit, possibilité d’acheter le livre : 34 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’association Les Amis de Pontivy propose une déambulation immersive dans un quartier typique et singulier de Pontivy, Tréleau, autrefois appelé Outreleau. À l’occasion de la sortie du livre Le Tréleau de notre enfance, les guides bénévoles évoqueront l’évolution significative de ce quartier à partir de la découverte des lieux, des monuments et des activités les plus emblématiques de ce faubourg.

Les Amis de Pontivy 2 rue Jean-Claude Pontivy 56300 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 28 33 61 »}]

À l’occasion de la sortie de leur livre et pour les Journées Européennes du Patrimoine, les Amis de Pontivy proposent des déambulations immersives dans le quartier Tréleau. Tréleau JEP 2026

Les Amis de Pontivy