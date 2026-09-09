Le Conservatoire de Pontivy Communauté, Conservatoire de Pontivy Communauté, Pontivy

Informations pratiques

Le Conservatoire de Pontivy Communauté Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 Conservatoire de Pontivy Communauté Morbihan

Visite guidée, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Découvrez le conservatoire de musique et de danse avec son équipe et une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire des Rohan. Son architecture contemporaine conçue pour accueillir l’enseignement artistique en fait un monument unique. La visite sera l’occasion de revenir sur le projet du bâtiment datant de 2011, mais aussi de voir comment il s’inscrit dans le développement du quartier du Four à Chaux. Ce moment sera ponctué de musique et de danse par ceux qui occupent les lieux et transmettent leur pratique artistique tout au long de l’année.

Conservatoire de Pontivy Communauté 5 rue Kristen Noguès, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne 02 97 25 82 02 https://conservatoire.pontivy-communaute.bzh/ Le Conservatoire à rayonnement intercommunal de Pontivy Communauté à été inauguré en 2011, pour accueillir l’enseignement artistique. Son architecture contemporaine conçue pour cet usage en fait un monument unique. Parking, accès ligne 2 du réseau Pondibus

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Conservatoire ouvre ses portes. Conservatoire Pontivy Communauté Musique

PAH des Rohan