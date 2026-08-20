Spectacles équestres dans les douves du château de Pontivy, Château de Pontivy, Pontivy

Informations pratiques

Spectacles équestres dans les douves du château de Pontivy 19 et 20 septembre Château de Pontivy Morbihan

Démonstrations à 11h30 et 14h30. Joutes à 17h. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les Écuyers de l’Histoire, association de reconstitution historique équestre, proposeront plusieurs spectacles équestres dans les douves du château.

Rendez-vous dans les douves pour des démonstrations de jeux de chasse et de guerre, illustrant l’entraînement et les techniques équestres d’autrefois. En fin de journée, place aux joutes médiévales, pour une immersion spectaculaire dans ce sport médiéval.

Château de Pontivy 63 rue du Général de Gaulle, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne http://www.pontivy.fr https://ville-pontivy.bzh/decouvrir/histoire-patrimoine/le-chateau-des-rohan/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091568 Le château occupe l’extrémité d’un promontoire et forme un quadrilatère avec tours d’angle, le tout entouré de fossés secs. L’ensemble des constructions remonte au 15e siècle, avec quelques adjonctions et transformations postérieures. C’est vers 1485 qu’il fut construit par le vicomte Jean de Rohan. Les mâchicoulis sont en granit, à accolades avec consoles à triple assises. Le chemin de ronde est crénelé et couvert. L’accès à la cour intérieure s’effectue par un pont dormant qui a remplacé le pont-levis. La face ouest présente le corps de logis et est flanquée de deux grosses tours. A l’étage du chemin de ronde, ajout au 16e siècle de lucarnes à frontons aigus. L’aile en retour, au nord, présente des dispositions particulières en façade pour faciliter l’écoulement des eaux. Dans le prolongement du corps de logis, des gradins conduisent à la chapelle en terrasse. Au 18e siècle, modification des façades sur cour.

Les Écuyers de l’Histoire proposeront plusieurs spectacles équestres dans les douves du château.

© Les Ecuyers de l’Histoire