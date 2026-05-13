Déambulation musicale – Chanter malgré tout, Musée de la Résistance en Bretagne, Saint-Marcel

Déambulation musicale – Chanter malgré tout Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la Résistance en Bretagne Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

On a chanté en France occupée. Pour oublier la guerre, pour retrouver un peu d’insouciance, pour résister parfois. Redécouvrez les airs emblématiques des années 1940 interprétés par Rozanny et son Orgue de Barbarie à l’occasion d’une déambulation dans les espaces d’exposition du musée. Une visite à deux voix en compagie d’un guide chargé de restituer le contexte de cette époque troublée, accompagné du son nostalgique de cet instrument surgit du passé.

Musée de la Résistance en Bretagne Place Gilles POSSEME, 56140 Saint-Marcel, France Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33297751690 https://www.resistance-bretonne.com Saint-Marcel est l’un des hauts-lieux de la Résistance française. C’est là que s’est constitué le plus important maquis breton, armé par le plus grand parachutage allié en France occupée. Les combats qui s’y sont déroulés le 18 juin 1944 resteront comme un exemple unique de fraternité d’arme entre les parachutistes français du Spécial Air Service largués quelques jours auparavant pour armer la Résistance et harceler l’ennemi, et les jeunes maquisards soutenus et ravitaillés par les habitants du territoire au mépris du danger. Les terribles représailles qui ont suivi ont également durablement marqué la mémoire du territoire.

Situé sur les lieux mêmes des combats, le musée de la Résistance en Bretagne vous invite à découvrir, sur 1000 m² d’exposition, la vie quotidienne des Bretons sous l’occupation et leur engagement dans l’armée des Ombres jusqu’aux combats de la Libération. Stationnement facile à proximité. Aire de pic-nique dans un vaste parc ombragé. Fermé en janvier.

On a chanté en France occupée. Pour oublier la guerre, pour retrouver un peu d’insouciance, pour résister parfois. Redécouvrez les airs emblématiques des années 1940 interprétés par Rozanny et son de…

©Rozanny