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Jouer en réalité virtuelle ! Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Jouer en réalité virtuelle ! Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Saint-Marcel

Adresse : 3 rue Jules Ferry

Ville : 27950 Saint-Marcel

Département : Eure

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Marcel

Jouer en réalité virtuelle !

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:00:00
fin : 2026-05-13 16:00:00

Date(s) :
2026-05-13

Venez jouer à un jeu-vidéo avec un casque de réalité virtuelle, à partir de 8 ans, sans les parents.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10.   .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 

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English : Jouer en réalité virtuelle !

L’événement Jouer en réalité virtuelle ! Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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