Saint-Marcel

Fête Foraine et feu d’artifice à Saint‑Marcel !

Rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 16:30:00

fin : 2026-05-07 20:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-08 2026-05-10

La Fête Foraine revient à Saint‑Marcel ! Rendez‑vous rue Jules Ferry pour quatre jours de bonne humeur, de rires et de sensations, du jeudi 7 au dimanche 10 mai. Petits et grands trouveront leur bonheur parmi les nombreux manèges, stands gourmands et animations festives.

Horaires d’ouverture

– Jeudi 7 mai 16h30 20h

– Vendredi 8 et samedi 9 mai 14h 1h du matin

– Dimanche 10 mai 14h 22h

Un moment magique vendredi 8 mai Dès 14h, nos mascottes déambuleront dans la fête… et La Reine des Neiges sera là en exclusivité. Une rencontre à ne pas manquer.

Samedi 9 mai, une soirée féerique

– 22h distribution de bâtons lumineux pour tous les enfants de Saint‑Marcel.

– 22h30 départ de la retraite aux flambeaux depuis la place Jules Ferry.

– 23h Feu d’artifice Direction le Complexe Sportif Léo Lagrange pour un final spectaculaire.

Un show lumineux pour émerveiller toute la famille et clôturer la soirée en beauté.

Ambiance festive, moments en famille, souvenirs plein la tête… La fête foraine de Saint‑Marcel n’attend plus que vous ! .

Rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 32 50 mairie@marcel27.fr

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English : Fête Foraine et feu d’artifice à Saint‑Marcel !

L’événement Fête Foraine et feu d’artifice à Saint‑Marcel ! Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération