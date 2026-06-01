Déambulation musicale des élèves de l’Ecole de Musique de Saint-Galmier, La roseraie de Saint-Galmier, Saint-Galmier

Déambulation musicale des élèves de l’Ecole de Musique de Saint-Galmier Dimanche 7 juin, 17h00 La roseraie de Saint-Galmier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Dans la Roseraie, les élèves de l’école de Musique de Saint-Galmier donneront des aubades, accompagnés par leurs professeurs.

La roseraie de Saint-Galmier L’étang des rivières, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0787655080 http://www.saint-galmier.fr https://www.facebook.com/lesamisdelaroseraiedesaintgalmier/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/lesamisdelaroseraiestgalmier/ Roseraie municipale de 7000m2 au pied du village de Saint-Galmier. Plus de 300 variétés de rosiers anciens et modernes, plantes vivaces, graminées et collection de viburnum. Parcours « Loire en Roses » sur le thème du parfum. Cadran solaire. Grand parking gratuit, tables de pique-nique, promenade libre et gratuite sur terrain plat. Mini-ferme avec collection de gallinacées, chèvres, moutons, biquettes, lapins…

Dans la Roseraie, les élèves de l’école de Musique de Saint-Galmier donneront des aubades, accompagnés par leurs professeurs.

association amis de la roseraie©