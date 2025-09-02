Déambulation musicale LA GUINGUETTE DE PEGGY L’Aiguillon-la-Presqu’île
Déambulation musicale LA GUINGUETTE DE PEGGY L’Aiguillon-la-Presqu’île lundi 20 juillet 2026.
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Déambulation musicale LA GUINGUETTE DE PEGGY
Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 21:00:00
fin : 2026-08-17 22:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-17
Déambulation musicale de l’Espalanade devant le Restaurant du Casino jusqu’à l’avenue de la Plage. Des concerts tout l’été, voir le programme des animations
Déambulation musicale de l’Espalanade devant le Restaurant du Casino jusqu’à l’avenue de la Plage. .
Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29 animation-casidunes@orange.fr
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English :
Musical promenade from the Espalanade in front of the Casino Restaurant to Avenue de la Plage. Concerts all summer long, see the entertainment program
L’événement Déambulation musicale LA GUINGUETTE DE PEGGY L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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