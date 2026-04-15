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Festival musical de la Baie, Duo SHEANN L’Aiguillon-la-Presqu’île

Festival musical de la Baie, Duo SHEANN L’Aiguillon-la-Presqu’île lundi 20 juillet 2026.

Adresse : Église

Ville : 85460 L'Aiguillon-la-Presqu'île

Département : Vendée

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 15 15

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Festival musical de la Baie, Duo SHEANN

Église L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 21:00:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Flûte traversière et Harpe
Ces deux artistes toutes deux diplômées de conservatoires ont souhaité vous inviter à partager avec elles leur passion.
Au détour des morceaux, les musiciennes vous présenteront leur programme sans oublier quelques anecdotes croustillantes des compositeurs interprétés.
Concert de Béatrice Duvauchel et Bénédicte Rostaing

Réservation conseillée   .

Église L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37  info@vendeedusud.com

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English :

Flute and Harp

L’événement Festival musical de la Baie, Duo SHEANN L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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