L’Aiguillon-la-Presqu’île

Festival musical de la Baie, Duo SHEANN

Église L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Flûte traversière et Harpe

Ces deux artistes toutes deux diplômées de conservatoires ont souhaité vous inviter à partager avec elles leur passion.

Au détour des morceaux, les musiciennes vous présenteront leur programme sans oublier quelques anecdotes croustillantes des compositeurs interprétés.

Concert de Béatrice Duvauchel et Bénédicte Rostaing

Réservation conseillée .

Église L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Flute and Harp

L’événement Festival musical de la Baie, Duo SHEANN L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud