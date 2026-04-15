Festival musical de la Baie, Duo SHEANN L’Aiguillon-la-Presqu’île
Festival musical de la Baie, Duo SHEANN L’Aiguillon-la-Presqu’île lundi 20 juillet 2026.
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Festival musical de la Baie, Duo SHEANN
Église L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 21:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Flûte traversière et Harpe
Ces deux artistes toutes deux diplômées de conservatoires ont souhaité vous inviter à partager avec elles leur passion.
Au détour des morceaux, les musiciennes vous présenteront leur programme sans oublier quelques anecdotes croustillantes des compositeurs interprétés.
Concert de Béatrice Duvauchel et Bénédicte Rostaing
Réservation conseillée .
Église L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flute and Harp
L’événement Festival musical de la Baie, Duo SHEANN L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
À voir aussi à L'Aiguillon-la-Presqu'île (Vendée)
- Sortie nature, amphibiens et reptiles Passerelle L’Aiguillon-la-Presqu’île 6 juin 2026
- Expo Pop’Up artisanat local Lunettes et bijoux L’Aiguillon-la-Presqu’île 13 juin 2026
- Vide-greniers Association des commerçants Fautais L’Aiguillon-la-Presqu’île 14 juin 2026
- Sortie nature, les engoulevents à la pleine lune L’Aiguillon-la-Presqu’île 1 juillet 2026
- Sortie pêche en mer du bar en float tube L’Aiguillon-la-Presqu’île 2 juillet 2026