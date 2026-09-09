Déambulation nocturne théâtralisée, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Déambulation nocturne théâtralisée Samedi 19 septembre, 20h00, 22h00 Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Loiret

Gratuit sur réservation : 02 58 47 32 14 ou ot@cc4v.fr. Durée environ 1 h. Limité à 100 personnes max par représentation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Spectacle théâtralisé ambulant nocturne. Entre voix off, apparition de personnages, projection de films et saynètes de comédiens, déambulez dans le bourg médiéval au gré de son histoire et en traversant les siècles. Suivez les moines ! 2 départs : 20 h et 22 h. Point de RDV à l’office de tourisme : 2 rue du couvent.

Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Rue des Eglises, 45210 Ferrières-en-Gâtinais, France Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33258473214 https://officedetourisme.cc4v.fr Chapiteaux et archivoltes du portail témoignent de l’influence de la cathédrale de Sens. Les petites colonnes de la nef étaient géminées. La coupole sur ogives repose sur colonnes appareillées par moitiés de cylindre. Les charpentes sont du XVe siècle, suite à l’incendie de 1426. Peintures murales datant, pour certaines, du XVIe siècle. Parkings disponibles rue du couvent, Place Saint Macé et salle des fêtes.

Spectacle théâtralisé ambulant nocturne. Entre voix off, apparition de personnages, projection de films et saynètes de comédiens, déambulez dans le bourg médiéval au gré de son histoire.

©cc4v