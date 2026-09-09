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Déambulation nocturne théâtralisée, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais

samedi 19 septembre 2026 · Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul · Ferrières-en-Gâtinais

Déambulation nocturne théâtralisée, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Adresse
Rue des Eglises, 45210 Ferrières-en-Gâtinais, France
Ville
45210 Ferrières-en-Gâtinais
Département
Loiret
Tarif
Gratuit sur réservation : 02 58 47 32 14 ou ot@cc4v.fr. Durée environ 1 h. Limité à 100 personnes max par représentation.

Déambulation nocturne théâtralisée Samedi 19 septembre, 20h00, 22h00 Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Loiret

Gratuit sur réservation : 02 58 47 32 14 ou ot@cc4v.fr. Durée environ 1 h. Limité à 100 personnes max par représentation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Spectacle théâtralisé ambulant nocturne. Entre voix off, apparition de personnages, projection de films et saynètes de comédiens, déambulez dans le bourg médiéval au gré de son histoire et en traversant les siècles. Suivez les moines ! 2 départs : 20 h et 22 h. Point de RDV à l’office de tourisme : 2 rue du couvent.

Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Rue des Eglises, 45210 Ferrières-en-Gâtinais, France Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33258473214 https://officedetourisme.cc4v.fr Chapiteaux et archivoltes du portail témoignent de l’influence de la cathédrale de Sens. Les petites colonnes de la nef étaient géminées. La coupole sur ogives repose sur colonnes appareillées par moitiés de cylindre. Les charpentes sont du XVe siècle, suite à l’incendie de 1426. Peintures murales datant, pour certaines, du XVIe siècle. Parkings disponibles rue du couvent, Place Saint Macé et salle des fêtes.
Spectacle théâtralisé ambulant nocturne. Entre voix off, apparition de personnages, projection de films et saynètes de comédiens, déambulez dans le bourg médiéval au gré de son histoire.

©cc4v

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