Déambulation picturale et musicale autour des Quatre Saisons de Vivaldi, Musée de l’abbaye, Saint-Claude

Déambulation picturale et musicale autour des Quatre Saisons de Vivaldi Samedi 23 mai, 18h30 Musée de l’abbaye Jura

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Dans le cadre de la nuit des musées, nous vous invitons dès 18h30 à une déambulation picturale et musicale autour des Quatre Saisons de Vivaldi, en présence de Julien Chauvin au violon, directeur musical du Concert de la Loge. Proposée par le Festival de musique du Haut-Jura.

Musée de l’abbaye 3 Place de l’Abbaye, 39200 Saint-Claude, France Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384381260 http://museedelabbaye.fr Une exceptionnelle collection d’art nichée dans un écrin de verdure.

Bénéficiant d’une architecture audacieuse ouverte sur le paysage extérieur, ce musée renferme une collection de peintures et de dessins de la fin du XIXe siècle aux années 1980. Plusieurs générations d’artistes se succèdent autour de Bonnard, Vuillard, Vallotton, Dufy et d’autres peintres affiliés à l’École de Paris dont les peintres donateurs, Guy Bardone et René Genis.

Dans le cadre de la nuit des musées, nous vous invitons dès 18h30 à une déambulation picturale et musicale autour des Quatre Saisons de Vivaldi, en présence de Julien Chauvin au violon, directeur du…

©FMHJ