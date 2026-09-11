Déambulation poétique et musicale dans les ateliers de Technochimie, Ateliers de technochimie, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Déambulation poétique et musicale dans les ateliers de Technochimie Samedi 19 septembre, 14h30 Ateliers de technochimie Val-de-Marne

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Les Ateliers de Technochimie, un lieu ivryen chargé de son histoire industrielle et familiale vous invitent à découvrir leur belle usine: les machines, les stocks, les fours. Ces dernières années, l’usine devient également un berceau de création théâtrale !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une déambulation guidée mélant lectures et musique dans les Ateliers sera proposée.

Ateliers de technochimie 4 rue du Colombier 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@ateliers-technochimie.fr »}]

Visite musicale et théâtralisée

© Bénédicte Fillon