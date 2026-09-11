UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ivry-sur-Seine

Déambulation poétique et musicale dans les ateliers de Technochimie, Ateliers de technochimie, Ivry-sur-Seine

samedi 19 septembre 2026 · Ateliers de technochimie · Ivry-sur-Seine

Déambulation poétique et musicale dans les ateliers de Technochimie, Ateliers de technochimie, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ateliers de technochimie
Adresse
4 rue du Colombier 94200 Ivry-sur-Seine
Ville
94200 Ivry-sur-Seine
Département
Val-de-Marne
Tarif
Réservation obligatoire

Déambulation poétique et musicale dans les ateliers de Technochimie Samedi 19 septembre, 14h30 Ateliers de technochimie Val-de-Marne

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Les Ateliers de Technochimie, un lieu ivryen chargé de son histoire industrielle et familiale vous invitent à découvrir leur belle usine: les machines, les stocks, les fours. Ces dernières années, l’usine devient également un berceau de création théâtrale !
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une déambulation guidée mélant lectures et musique dans les Ateliers sera proposée.

Ateliers de technochimie 4 rue du Colombier 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@ateliers-technochimie.fr »}]
Visite musicale et théâtralisée

© Bénédicte Fillon

À voir aussi à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)