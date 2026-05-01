Déambulation spectacle La résistance des souris place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Déambulation spectacle La résistance des souris

place Denis Dussoubs Bibliothèque Municipale Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La Bibliothèque Municipale Georges Emmanuel Clancier vous convie à une déambulation spectacle (environ 50 minutes) dans le centre historique de Saint-Léonard de Noblat. Spectacle pensé et interprété par la Compagnie Géographia. RDV devant la Bibliothèque. À partir de 6 ans. .

place Denis Dussoubs Bibliothèque Municipale Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 76 87 bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr

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English : Déambulation spectacle La résistance des souris

L’événement Déambulation spectacle La résistance des souris Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Noblat