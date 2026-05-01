Déambulation spectacle La résistance des souris place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat
Déambulation spectacle La résistance des souris place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat samedi 16 mai 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Déambulation spectacle La résistance des souris
place Denis Dussoubs Bibliothèque Municipale Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
La Bibliothèque Municipale Georges Emmanuel Clancier vous convie à une déambulation spectacle (environ 50 minutes) dans le centre historique de Saint-Léonard de Noblat. Spectacle pensé et interprété par la Compagnie Géographia. RDV devant la Bibliothèque. À partir de 6 ans. .
place Denis Dussoubs Bibliothèque Municipale Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 76 87 bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr
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English : Déambulation spectacle La résistance des souris
L’événement Déambulation spectacle La résistance des souris Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Noblat
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