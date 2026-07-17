Déambulation théâtre d’impro – pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon
dimanche 20 septembre 2026 · Place Morel · Lyon
Informations pratiques
Déambulation théâtre d’impro – pentes de la Croix-Rousse Dimanche 20 septembre, 14h00 Place Morel Métropole de Lyon
limité à 50 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Dans le cadre de Sirop de rue, festival de balades urbaines et gratuites pour tous les goûts :
- déambulation théâtre d’impro dans les pentes de la Croix-Rousse Lyon1,
- RDV 14h, départ 14h30 (durée 2h env)
- par les Polygônes, troupe de théêtre d’impro
Place Morel place Morel, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.onparticipe.fr/b/l2PT215S »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/lespolygones/ »}]
Sirop de rue, festival de balades urbaines, gratuites pour tous les goûts : histoire des pentes, théâtre d’impro, atelier d’écriture, jeu de piste,…
©Polygônes
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