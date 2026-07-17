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Déambulation théâtre d’impro – pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon

dimanche 20 septembre 2026 · Place Morel · Lyon

Déambulation théâtre d’impro – pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Morel
Adresse
place Morel, 69001 Lyon
Ville
69001 Lyon
Département
Métropole de Lyon
Tarif
limité à 50 personnes

Déambulation théâtre d’impro – pentes de la Croix-Rousse Dimanche 20 septembre, 14h00 Place Morel Métropole de Lyon

limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Dans le cadre de Sirop de rue, festival de balades urbaines et gratuites pour tous les goûts :

  • déambulation théâtre d’impro dans les pentes de la Croix-Rousse Lyon1,
  • RDV 14h, départ 14h30 (durée 2h env)
  • par les Polygônes, troupe de théêtre d’impro

Place Morel place Morel, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.onparticipe.fr/b/l2PT215S »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/lespolygones/ »}]
Sirop de rue, festival de balades urbaines, gratuites pour tous les goûts : histoire des pentes, théâtre d’impro, atelier d’écriture, jeu de piste,…

©Polygônes

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