Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Déambulations gourmandes de la vigne aux ruches Joué-lès-Tours

Déambulations gourmandes de la vigne aux ruches Joué-lès-Tours

Déambulations gourmandes de la vigne aux ruches Joué-lès-Tours samedi 18 avril 2026.

Ville : 37300 Joué-lès-Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 70 70 70 Tarif de base plein tarif

Joué-lès-Tours

Déambulations gourmandes de la vigne aux ruches

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 70 – 70 – EUR
70
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Rendez-vous à Joué-lès-Tours au Manoir de la Mazeraie pour une déambulation gourmande de la Ruche à la Vigne.

Le programme
Accueil au Manoir de la Mazeraie puis visite des ruches et présentation du métier d’apiculteur. Ensuite présentation du manoir, des vignes et du chai
Rendez-vous à Joué-lès-Tours au Manoir de la Mazeraie pour une déambulation gourmande de la Ruche à la Vigne.

Le programme
Accueil au Manoir de la Mazeraie puis visite des ruches et présentation du métier d’apiculteur. Ensuite présentation du manoir, des vignes et du chai avant de terminer par un déjeuner autour du miel. 70  .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 30 75 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rendezvous in Joué-lès-Tours at the Manoir de la Mazeraie for a gourmet stroll from the Ruche to the Vigne.

Program:
Welcome at the Manoir de la Mazeraie, followed by a tour of the hives and a presentation of the beekeeping profession. Then presentation of the manor house, vineyards and winery

L’événement Déambulations gourmandes de la vigne aux ruches Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37

À voir aussi à Joue Les Tours (Indre-et-Loire)