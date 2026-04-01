Déambulations gourmandes de la vigne aux ruches Joué-lès-Tours
Déambulations gourmandes de la vigne aux ruches Joué-lès-Tours samedi 18 avril 2026.
Joué-lès-Tours
Déambulations gourmandes de la vigne aux ruches
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 70 – 70 – EUR
70
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Rendez-vous à Joué-lès-Tours au Manoir de la Mazeraie pour une déambulation gourmande de la Ruche à la Vigne.
Le programme
Accueil au Manoir de la Mazeraie puis visite des ruches et présentation du métier d’apiculteur. Ensuite présentation du manoir, des vignes et du chai
Rendez-vous à Joué-lès-Tours au Manoir de la Mazeraie pour une déambulation gourmande de la Ruche à la Vigne.
Le programme
Accueil au Manoir de la Mazeraie puis visite des ruches et présentation du métier d’apiculteur. Ensuite présentation du manoir, des vignes et du chai avant de terminer par un déjeuner autour du miel. 70 .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 30 75 20
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English :
Rendezvous in Joué-lès-Tours at the Manoir de la Mazeraie for a gourmet stroll from the Ruche to the Vigne.
Program:
Welcome at the Manoir de la Mazeraie, followed by a tour of the hives and a presentation of the beekeeping profession. Then presentation of the manor house, vineyards and winery
L’événement Déambulations gourmandes de la vigne aux ruches Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37
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