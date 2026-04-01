Joué-lès-Tours

Déambulations gourmandes de la vigne aux ruches

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 70 – 70 – EUR

70

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Rendez-vous à Joué-lès-Tours au Manoir de la Mazeraie pour une déambulation gourmande de la Ruche à la Vigne.

Le programme

Accueil au Manoir de la Mazeraie puis visite des ruches et présentation du métier d’apiculteur. Ensuite présentation du manoir, des vignes et du chai

Rendez-vous à Joué-lès-Tours au Manoir de la Mazeraie pour une déambulation gourmande de la Ruche à la Vigne.

Le programme

Accueil au Manoir de la Mazeraie puis visite des ruches et présentation du métier d’apiculteur. Ensuite présentation du manoir, des vignes et du chai avant de terminer par un déjeuner autour du miel. 70 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 49 30 75 20

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English :

Rendezvous in Joué-lès-Tours at the Manoir de la Mazeraie for a gourmet stroll from the Ruche to the Vigne.

Program:

Welcome at the Manoir de la Mazeraie, followed by a tour of the hives and a presentation of the beekeeping profession. Then presentation of the manor house, vineyards and winery

L’événement Déambulations gourmandes de la vigne aux ruches Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37